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La cocina vuelve a sacar chispas en La Granja VIP: ¿quién está haciendo todo el trabajo?

La convivencia se complica por un problema que parece pequeño, pero ya genera tensión

La convivencia en La Granja VIP vuelve a complicarse por una situación que parece pequeña, pero que ya está generando molestia entre los participantes: el desorden en la cocina. Mientras algunos Granjeros se encargan de limpiar, recoger los trastes y sacar la basura, otros dejan botellas, recipientes y productos fuera de su lugar. Incluso guardar alimentos como la mayonesa se ha convertido en parte del problema. La falta de cooperación comienza a provocar frustración entre quienes sienten que terminan haciendo más trabajo que los demás. Así, la cocina vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de tensión dentro de la competencia y podría generar nuevos roces entre los participantes.

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