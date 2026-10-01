La cocina vuelve a sacar chispas en La Granja VIP: ¿quién está haciendo todo el trabajo?

La convivencia en La Granja VIP vuelve a complicarse por una situación que parece pequeña, pero que ya está generando molestia entre los participantes: el desorden en la cocina. Mientras algunos Granjeros se encargan de limpiar, recoger los trastes y sacar la basura, otros dejan botellas, recipientes y productos fuera de su lugar. Incluso guardar alimentos como la mayonesa se ha convertido en parte del problema. La falta de cooperación comienza a provocar frustración entre quienes sienten que terminan haciendo más trabajo que los demás. Así, la cocina vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de tensión dentro de la competencia y podría generar nuevos roces entre los participantes.