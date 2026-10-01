"¡Cada caso es una novedad!”, Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez anticipan detalles de la quinta temporada de Lotería del Crimen
Rumbo al estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen, Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez revelaron sorpresas y detalles del elenco y más.
Este lunes 12 de octubre se estrena en las pantallas de Azteca 7 la quinta temporada de Lotería del Crimen y por ello, nos visitaron Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez, quienes revelaron sorpresas, detalles, elenco y más sobre el esperado estreno. ¡No pierdas detalle!