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"¡No tiene que demostrar nada!”, Rocío Banquells alza la voz para defender a Aleks Syntek y a Mariana Treviño

Tras los perturbadores videos de Aleks Syntek y luego de las fuertes críticas a Mariana Treviño por supuestamente aventar una peluca, Rocío Banquells no se guardó nada.

Rocío Banquells salió en defensa de Aleks Syntek, quien en los últimos días ha generado comentarios y reacciones en redes sociales por su comportamiento. Por otro lado, la consagrada cantante se pronunció sobre el éxito que han tenido Danna y Belinda en Mentiras All Stars y también reaccionó a las declaraciones de Yuri. ¿Mariana Treviño aventó la peluca? ¡Checa todo lo que nos contó Rocío Banquells!

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