"¡No tiene que demostrar nada!”, Rocío Banquells alza la voz para defender a Aleks Syntek y a Mariana Treviño

Rocío Banquells salió en defensa de Aleks Syntek, quien en los últimos días ha generado comentarios y reacciones en redes sociales por su comportamiento. Por otro lado, la consagrada cantante se pronunció sobre el éxito que han tenido Danna y Belinda en Mentiras All Stars y también reaccionó a las declaraciones de Yuri. ¿Mariana Treviño aventó la peluca? ¡Checa todo lo que nos contó Rocío Banquells!