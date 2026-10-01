Rafa Mercadante expone FUERTE molestia ante un descuido en La Granja VIP y Mónica Escobedo se burla

Un detalle aparentemente pequeño volvió a generar molestia en La Granja VIP. Rafa expresó su inconformidad porque dejaron un jabón para la cara junto a uno de los lavabos, algo que consideró poco considerado con el resto de sus compañeros. Para él, este tipo de situaciones forman parte de la convivencia y deberían cuidarse para mantener los espacios ordenados. Sin embargo, Mónica tomó con humor el reclamo y se burló de Rafa, dando a entender que ese tipo de detalles son precisamente los que terminan molestándolo. La conversación dejó ver, una vez más, las distintas formas en que los Granjeros enfrentan los pequeños problemas del día a día.