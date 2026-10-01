“Para qué te quejas": Kunno contradice a Ivonne Montero en La Granja VIP y le echa la culpa de un conflicto (VIDEO)

Los roces de Ivonne Montero y Kunno son cada vez más frecuentes en La Granja VIP, ya que parece que ninguno de los dos está conforme con sus personalidades. Es por esto que el influencer señaló la incongruencia que según dice, tiene la actriz, pues lleva días quejándose de los platos sucios y al final termina lavándolos, lo que estaría propiciando que los responsables sigan sin hacerse cargo de sus acciones. Por lo que Kunno piensa que tiene que exponer a los que hacen mal las cosas y ya no solo estar haciendo reclamos sin sentido.