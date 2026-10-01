¡Exclusiva! El protagonista y el director de Resident Evil: Noche Cero, revelaron los retos de la nueva entrega

El actor Austin Abrams, quien protagoniza la nueva entrega de Resident Evil: Noche Cero, reveló en exclusiva con Linet Puente, cuáles fueron los retos de estar a la altura del legado que dejó su antecesora. Además, el director de la película, Zach Cregger, y el protagonista, compartieron la manera en que incorporaron el toque cómico en esta cinta. ¡Aquí todos los detalles!