La Granja VIP | Teo sube a la tabla: Adame lo nomina tras sentirse traicionado por Sergio
El golpe vino directo de Alfredo Adame, quien no dejó pasar la traición.
La tensión explotó cuando Alfredo Adame, aún resentido por la traición de Sergio, decidió cobrar factura subiendo a Teo a la tabla de nominación. La decisión cayó como balde de agua fría entre los granjeros, pues muchos no esperaban que Adame apuntara directo hacia uno de los jugadores más estables dentro de la competencia.
