Alfredo Adame acusa a Eleazar con el Capataz de La Granja VIP: “Puro cuento”

A solamente unas horas de la ceremonia de traición, Alfredo Adame dejó en claro que no le dejará pasar nada ni siquiera a sus propios aliados, pues acusó a Eleazar Gómez con el Capataz de La Granja VIP, Kike Mayagoitia, por su desempeño en las labores de este día.

¿De qué acusa Adame a Eleazar?

Durante esta noche, Alfredo Adame se le acercó al Capataz de La Granja VIP, Kike Mayagoitia, para acusar que su compañero no le echó paja al establo y que seguía mojado un lado del lugar donde descansan las vacas, no sin antes señalar que se trataba de "puro cuento".

Cuando el Capataz le preguntó al 'Golden Boy' si él había realizado la tarea designada a Gómez, el peón le contestó que sí y que además las vacas ya tenían agua "y todo el rollo", hecho que agradeció Mayagoitia.

Cabe señalar que, posteriormente, Kike acudió al establo para corroborar el estado del lugar y aprovechó las cámaras para comentar la situación a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show.

Señaló que se trata de algo que tienen que entender los peones cuando realizan una actividad en conjunto y que entre ellos tienen que ponerse de acuerdo para llevar a cabo el mejor trabajo posible con el fin de atender a los animales de La Granja VIP y celebró la actitud de Adame para cumplir con las obligaciones pese a las diferencias que ocurrieron.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará la ceremonia de traición que le permitirá a Sergio Mayer Mori reemplazar a Eleazar Gómez, Lis Vega o Manola Díez con un granjero en el cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.