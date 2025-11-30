inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | “100 granjeros dijeron” con El Capi Pérez en exclusiva

Diversión absoluta, ocurrencias y respuestas que nadie vio venir.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

El Capi Pérez llegó a La Granja VIP para soltar carcajadas con una dinámica única: “100 granjeros dijeron”. Entre preguntas inesperadas, respuestas loquísimas y momentos que sacaron de onda a más de uno, los granjeros demostraron que también saben competir… pero en la comedia. Un momento inolvidable donde el humor fue el verdadero ganador.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×