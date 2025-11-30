La Granja VIP | “100 granjeros dijeron” con El Capi Pérez en exclusiva
Diversión absoluta, ocurrencias y respuestas que nadie vio venir.
El Capi Pérez llegó a La Granja VIP para soltar carcajadas con una dinámica única: “100 granjeros dijeron”. Entre preguntas inesperadas, respuestas loquísimas y momentos que sacaron de onda a más de uno, los granjeros demostraron que también saben competir… pero en la comedia. Un momento inolvidable donde el humor fue el verdadero ganador.
