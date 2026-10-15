¿A quién van a enterrar en La Granja VIP? Varios Granjeros se encargan de bloquear a los nominados al Juego de Salvación; esto se dijeron
¡Un Granjero no podrá participar en el Juego de Salvación! Así fueron algunas de las nominaciones de los Granjeros en “Echar Tierra” de La Granja VIP
Granjeros de La Granja VIP se enfrentan a la dinámica de “Echar Tierra” diciéndose sus verdades sobre la nominación para bloquear a uno de los Granjeros al Juego de Salvación, encargándose de enterrar a uno de ellos; esto es lo que pasó.