¡No me hago la víctima! Mario “Mono” Osuna asegura ante Pablo Montero que dejen de convertirlo en el villano de La Granja VIP
Mario “Mono” Osuna es contundente al ser nominado por Pablo Montero, detallando que él no es el villano en La Granja VIP, defendiéndose de la réplica
Mario “Mono” Osuna es cuestionado por Pablo Montero sobre su actitud ante Niurka, detallando que él no va a respetar a alguien que le falta el respeto, detallando que nunca le ha dicho una grosería, además de detallar que no le gusta que todos se le avienten cuando solamente lo que hizo fue buscarlo la mirada en La Asamblea de La Granja VIP.