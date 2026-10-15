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La historia de AMOR sigue en La Granja VIP; “Bebeshita” se encarga de nominar a Kevyn “Bicolor” Contreras cerrando la réplica con un BESITO

¡De una nominación a un tierno BESO en La Granja VIP! Daniela “Bebeshita” se encargá de nominar a Kevyn “Bicolor” Contreras en la dinámica de “Echar Tierra”

Cuando parecía que Daniela “Bebeshita” iba a nominar a Julio Camejo asegurando que ya no recibe el mismo cariño que antes, todo cambio cuando dejo la tierra para Kevyn “Bicolor” Contreras, detallando que seguramente no iba a tener tanto votos en La Granja VIP, además de felicitarlo por su logro del Huevo Dorado.

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