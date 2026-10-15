Se jugó el TODO por TODO; así fue el Juego de Salvación en la sexta semana de La Granja VIP, donde un Granjero se salvó de la Tabla de Nominados

Kevyn “Bicolor” Contreras, Julio Camejo y Azalia Ojeda se enfrentan en el Juego de Salvación mientras Mario “Mono” Osuna presenciaba el desempeño de los Granjeros en La Granja VIP, en un inicio cada uno de los participantes dejaba una tiernas palabras sobre por quién jugaban, haciendo que a algunos se les rompiera la voz antes de iniciar el intenso circuito.