La Granja VIP: Bloqueo para el Juego de Salvación por nominación entre Granjeros; todo lo que pasó hoy, 15 de octubre

Hoy, 15 de octubre en La Granja VIP se vivieron fuertes momento, ya que los Granjeros tuvieron que escoger entre Kevyn “Bicolor” Contreras, Azalia Ojeda, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna en la dinámica de “Echar Tierra” con la finalidad de bloquearlo al Juego de Salvación, posicionándolo en la Tabla de Nominados, durante esos momento se vivieron fuertes comentarios entre ellos. Además de que en el Juego de Salvación, uno de ellos logrará salir, por lo que ya no estará en riesgo de eliminación. Si te perdiste algo, te dejamos el programa completo para que no dejes pasar ningún detalles o chisme.