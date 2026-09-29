¡Una oferta innegable! Adal Ramones propone un cambio de parejas para que Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita” pasen una noche juntos en La Granja VIP
¿Pasión? Adal Ramones hace una propuesta entre Kevyn “Bicolor” y “Bebeshita” para que un intercambio de pareja junto a una noche juntos en La Granja VIP
¿Surgira una noche de pasión? Adal Ramones le propone hacer un cambio de parejas para que Kevyn “Bicolor” Contreras y Daniela “Bebeshita” pasen una noche juntos en una romántica casa de campaña, con vino y luz cálida. Descubre cuál fue la decisión de los Granjeros en La Granja VIP.