Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Amistades o fuertes roces? Granjeros son sometidos a la “Terapia de Parejas” al pasar las primeras 24 horas juntas en La Granja VIP

Granjeros al ser unidos en parejas hablan con Adal Ramones sobre cómo fue su experiencia al pasar 24 horas juntos en La Granja VIP; esto fue lo que dijeron

Algunas parejas de Granjeros dieron a conocer su experiencia en la “Terapia de Parejas”, unos vivieron una gran experiencia al poder limar ciertas asperezas, pero otros detallaron que han tenido ciertos roces por la forma de comportarse. Revive lo que dijeron las parejas frente a Adal Ramones en La Granja VIP.

Tags relacionados
La Granja VIP Segunda Temporada Manelyk González Ivonne Montero Rafa Mercadante Mónica Escobedo:

Videos