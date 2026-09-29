¿Amistades o fuertes roces? Granjeros son sometidos a la “Terapia de Parejas” al pasar las primeras 24 horas juntas en La Granja VIP
Granjeros al ser unidos en parejas hablan con Adal Ramones sobre cómo fue su experiencia al pasar 24 horas juntos en La Granja VIP; esto fue lo que dijeron
Algunas parejas de Granjeros dieron a conocer su experiencia en la “Terapia de Parejas”, unos vivieron una gran experiencia al poder limar ciertas asperezas, pero otros detallaron que han tenido ciertos roces por la forma de comportarse. Revive lo que dijeron las parejas frente a Adal Ramones en La Granja VIP.