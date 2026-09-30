Cada vez tienen peor cara juntas”: Manelyk lanza fuerte comentario contra Azalia y Niurka (VIDEO)

Al integrarse al grupo del comedor, Manelyk no dudó en lanzar un tajante comentario sobre Azalia y Niurka: “Cada vez tienen peor cara juntas”. La tensión se transformó en risas luego de que Niurka confesara que sufrieron un vergonzoso incidente en la intimidad del baño, donde el intenso aroma de sus necesidades fisiológicas dejó completamente sin palabras a La Negra.