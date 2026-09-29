Granjeros viven una Gala con muchos altibajos; desde pleitos con la autoridad hasta una propuesta indecorosa en La Granja VIP
Revive todo lo que pasó en La Granja VIP, descubriendo quién se fue a la Tabla de Nominados, además de pleito que se vivió en La Granja VIP, causando reacciones
En el programa de La Granja VIP se vivieron emociones al extremo. Por un lado se presenció el pleito entre Natalia Alcocer y Adal Ramones, haciendo fuertes acusaciones sobre la edición del contenido. Además, se dio a conocer los 4 granjeros que se fueron al Duelo de Nominación y quiénes fueron los vencedores. Al final de la Gala, Kevyn y “Bebeshita” fueron sorprendidos con una propuesta indecorosa de pasar una noche juntos en una casa de campaña. Descubre qué pasó.