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¡Cuatro Granjeros se enfrentan! Se enfrentan en el Duelo de Nominación para salvarse de la Tabla de Nominaciones de La Granja VIP

¡Una batalla que nadie quiere perder! Revive todo lo que pasó en el Duelo de Nominación, solamente una pareja podrá ser el vencedor en La Granja VIP

Natalia Alcocer con Pablo Montero se enfrentan a Fernando Lozada y Kenny Avilés en el Duelo de Nominación, donde los Granjeros lucharán en un circuito para no formar parte en la Tabla de Nominaciones en La Granja VIP. Descubre qué pasó y quienes ganaron.

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