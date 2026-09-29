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"¿En serio la besaste?” Bebeshita se indigna con Kevyn Bicolor luego de hacerle una fuerte confesión (VIDEO)

La velada romántica entre Kevyn Bicolor y Bebeshita tuvo un tropiezo debido a esta inesperada confesión.

En una velada romántica organizada por la producción en una carpa, Kevyn Bicolor sorprendió a Daniela “Bebeshita” al confesarle que se besó con Manelyk durante un juego de verdad o reto. La influencer reaccionó indignada preguntando: “¿En serio la besaste?”, pero el drama duró poco: tras la aclaración, retomaron el coqueteo y mantuvieron encendido su esperado “shippeo”.

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