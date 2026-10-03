“Ahora sí voy a hacer las cosas bien”: Kevyn busca otra oportunidad con Bebeshita

Kevyn se acercó nuevamente a Bebeshita para hablar sobre lo que ha ocurrido entre ellos y aseguró que está dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. El granjero reconoció que no puede cambiar sus acciones del pasado, pero sí puede demostrar con hechos que su actitud será otra. Durante la conversación, le prometió que ahora la tratará mejor y, en un momento más personal, le preguntó directamente si todavía lo quiere. Bebeshita escuchó las palabras de Kevyn mientras ambos intentan aclarar lo que sienten. Ahora queda por ver si esta nueva actitud será suficiente para recuperar la confianza de Bebeshita y cambiar la dinámica que han tenido dentro de la granja.