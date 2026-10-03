Pimpinela expone el PELIGRO de la lucha libre: un mal golpe puede cambiarlo todo

Mientras los Granjeros se preparan para su próxima lucha, Pimpi aprovechó la conversación para hablar sobre los riesgos que existen dentro del ring. El luchador explicó a sus compañeros que un mal golpe, una llave ejecutada incorrectamente o incluso un problema de salud pueden convertir un espectáculo en una situación delicada. Pimpi recordó que a lo largo de la historia de la lucha libre se han presentado accidentes graves y tragedias, por lo que pidió tomar la actividad con seriedad. También señaló que, al tratarse de entretenimiento, existen circunstancias particulares alrededor de este tipo de espectáculos. Sus palabras hicieron que los Granjeros dimensionaran la responsabilidad que tendrán durante la pelea.