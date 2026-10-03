"¡Abre los ojos!": Niurka le da un baño de realidad a la Bebeshita sobre su relación con Kevyn Bicolor
Niurka le dijo sin filtro a Bebeshita sobre cómo luce su relación con Kevyn Contreras, quien no está interesado en ella, según la visión de la vedette
Niurka destrozó a Kevyn Contreras “Bicolor” con su personalidad dentro de La Granja VIP. La vedette dejó en claro que el comediante es un oportunista que se aprovecha de los demás para brillar y busca siempre ser el protagonista. En el medio, le pidió a Bebeshita que abra los ojos y no siga detrás de él porque va a perjudicar su estancia en el reality.