"¡Abre los ojos!": Niurka le da un baño de realidad a la Bebeshita sobre su relación con Kevyn Bicolor

Niurka destrozó a Kevyn Contreras “Bicolor” con su personalidad dentro de La Granja VIP. La vedette dejó en claro que el comediante es un oportunista que se aprovecha de los demás para brillar y busca siempre ser el protagonista. En el medio, le pidió a Bebeshita que abra los ojos y no siga detrás de él porque va a perjudicar su estancia en el reality.