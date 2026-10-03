“Le gusta ser el centro de todo": Granjeros ESTALLAN contra Kevyn Bicolor por su comportamiento en la fiesta
Niurka, Manelyk y demás Granjeros se mostraron muy enojados con Kevyn Contreras “Bicolor” por cómo se comportó durante la fiesta del viernes
Kevyn Contreras “Bicolor” fue el centro de atención durante la fiesta que se llevó a cabo en la noche del viernes 2 de octubre, luego de la gala de La Traición. Sin embargo, su actitud no cayó para nada bien en un grupo concreto de Granjeros. Kunno, Manelyk González, Fernando Lozada, Pascal Nadaud y Niurka Marcos apuntaron contra el comediante, remarcando que solo busca ser protagonista a costa de los demás.