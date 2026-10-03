“Le gusta ser el centro de todo": Granjeros ESTALLAN contra Kevyn Bicolor por su comportamiento en la fiesta

Kevyn Contreras “Bicolor” fue el centro de atención durante la fiesta que se llevó a cabo en la noche del viernes 2 de octubre, luego de la gala de La Traición. Sin embargo, su actitud no cayó para nada bien en un grupo concreto de Granjeros. Kunno, Manelyk González, Fernando Lozada, Pascal Nadaud y Niurka Marcos apuntaron contra el comediante, remarcando que solo busca ser protagonista a costa de los demás.