Fernando Lozada aconseja a Pascal de olvidar su conflicto con Bicolor y su respuesta fue una clara advertencia
Pascal tiene un conflicto constante con Kevyn Contreras y Fer Lozada le aconseja que eso no se meta en su cabeza: esta fue su respuesta
Pascal Nadaud ha tenido una clara rivalidad con Kevyn Contreras “Bicolor” desde la primera semana del reality. La relación entre ambos se ha intensificado cada vez más y todo empeoró con la fiesta del viernes 2 de octubre. Fernando Lozada le recomendó al atleta que no permita “que se meta en su cabeza” y este respondió de forma contundente.