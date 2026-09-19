Natalia se va con todo contra tres de sus compañeras en La Granja VIP

Natalia Alcocer se sinceró con Azalia y La Bebeshita sobre algunas actitudes que ha visto dentro de La Granja VIP y puso bajo la lupa a tres de sus compañeras. Sobre Ivonne Montero, consideró que debería volver a ser enviada como peón. También cuestionó a María Karunna por levantarse por más comida, señalando que los alimentos deben racionarse para que alcancen para todos y calificando su actitud como de “falsa educación”. Finalmente, Natalia habló de Niurka y recordó un momento en el que la despertó mientras hablaba sobre el respeto. La granjera contó que sintió que aquel comentario llevaba una indirecta dirigida hacia ella.