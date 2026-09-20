¡Quieren a alguien que les haga frente! Azalia, Manelyk y Fernando hablan del nuevo integrante

La llegada de un nuevo integrante a La Granja VIP ya comenzó a generar teorías entre los participantes. Azalia, Manelyk y Fernando Lozada platicaron sobre cómo imaginan a la persona que podría incorporarse próximamente a la competencia.

Durante la conversación coincidieron en que tendría que tratarse de alguien con una personalidad fuerte, capaz de empatar con la energía que ellos mismos manejan o, por el contrario, provocar choques y enfrentamientos dentro de la granja. La posibilidad de recibir a alguien con un carácter completamente distinto despertó la curiosidad de los tres, quienes incluso imaginaron cómo podría cambiar la dinámica entre los participantes. Ahora solo queda descubrir quién será el nuevo granjero.