Alfredo Adame asegura que su fandom irá a apoyarlo en un helicóptero
La segunda noche en La Granja VIP hizo que los granjeros se unieran a la intemperie y Alfredo Adame no dudó en amenizar la noche con sus ocurrentes comentarios.
Manola Díez se encuentra muy molesta por ser uno de los 4 peones en su primera semana en La Granja VIP, no le parecen justas las actividades que tienen que hacer. Por otro lado, Alfredo Adame lo toma con mucho humor y dice que no es ni la sombra de lo que entró.
