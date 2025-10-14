inklusion logo Sitio accesible
Alfredo Adame asegura que su fandom irá a apoyarlo en un helicóptero

La segunda noche en La Granja VIP hizo que los granjeros se unieran a la intemperie y Alfredo Adame no dudó en amenizar la noche con sus ocurrentes comentarios.

Manola Díez se encuentra muy molesta por ser uno de los 4 peones en su primera semana en La Granja VIP, no le parecen justas las actividades que tienen que hacer. Por otro lado, Alfredo Adame lo toma con mucho humor y dice que no es ni la sombra de lo que entró.

La Granja VIP
Alfredo Adame
