inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Manola Díez le llama poco confiable a Kike Mayagoitia. “Me demostraste tu verdadero yo”

Hablando con la cámara en privado, Manola Díez asegura que Kike Mayagoitia la decepcionó y ahora “ni siquiera la puede ver a los ojos”.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Manola Díez vuelve a hablar mal de Kike Mayagoitia, pero esta vez en privado. Dice que el conductor la decepcionó por no haberla salvado el domingo y que lo perdona porque es su primer reality show, pero no se le olvidan las cosas. También señala que Kike no la mira a los ojos y eso le parece poco confiable. “Aquí me demostraste tu verdadero yo”, dice.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×