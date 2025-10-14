Manola Díez le llama poco confiable a Kike Mayagoitia. “Me demostraste tu verdadero yo”
Hablando con la cámara en privado, Manola Díez asegura que Kike Mayagoitia la decepcionó y ahora “ni siquiera la puede ver a los ojos”.
Manola Díez vuelve a hablar mal de Kike Mayagoitia, pero esta vez en privado. Dice que el conductor la decepcionó por no haberla salvado el domingo y que lo perdona porque es su primer reality show, pero no se le olvidan las cosas. También señala que Kike no la mira a los ojos y eso le parece poco confiable. “Aquí me demostraste tu verdadero yo”, dice.
