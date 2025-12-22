inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP México por Tv Azteca
La Granja VIP | Alfredo Adame confiesa su crush tras ganar La Granja VIP

En exclusiva, el ganador de La Granja VIP revela sentimientos que nadie veía venir y deja a todos con la boca abierta

La Granja VIP

Alfredo Adame llega al posshow como el gran ganador de La Granja VIP y, lejos de bajar la intensidad, sorprende con una confesión inesperada. Entre risas, sinceridad y sin filtros, el actor habla de sus crush dentro de la granja y revela que hubo una granjera que llamó especialmente su atención. La confesión desata reacciones y confirma que, además de estrategia y carácter, también hubo emociones en esta recta final.

