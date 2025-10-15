Jawy Méndez y Adame defienden a Manola Díez en la hoguera de La Granja VIP; ¡la hicieron llorar!

Jawy Méndez y Alfredo Adame protagonizaron un enternecedor momento en La Granja VIP cuando pidieron ver a Manola Díez más allá de su carácter explosivo y que consideraron que detrás de sus arrebatos hay una mujer muy dulce y una amiga leal.

¿Qué dijeron Jawy Méndez y Alfredo Adame de Manola Díez en la hoguera de La Granja VIP?

La noche del martes 14 de octubre, los granjeros se reunieron en torno a la fogata de La Granja VIP para participar en La Noche de la Verdad, una dinámica en la que Manola Díez se sinceró acerca de sus explosiones que ya la hicieron meterse en problemas con algunos de sus compañeros.

Con voz quebrada y gran emotividad, Manola Díez se disculpó con sus compañeros por sus arrebatos y aceptó que carga con un doloroso problema personal que la hace comportarse así; sin embargo, tanto Jawy Méndez como Alfredo Adame salieron en su defensa con palabras dulces que resonaron entre los internautas.

manola es muy auténtica y real, hasta jawy lo confirmó con las palabras que le dijo 🥹 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/cI2dBet98U — natalia (@natstovar) October 15, 2025

Jawy, por ejemplo, le pidió a los granjeros que se dieran la oportunidad de conocer mejor a Manola Díez porque detrás de su carácter hay algo especial en ella:

“Yo tuve la oportunidad de enamorarme de la personalidad de Manola (...) sí está loquita, pero es muy inteligente, yo deseo que Manola libere su historia porque la vida tiene muchas facetas”, opinión que compartió Alfredo Adame.

Como ves, Manola Díez no sólo acaparó las tendencias por sus polémicas; también recibió el cariño de sus compañeros en esta Noche de la Verdad de La Granja VIP... ¡qué tal!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: