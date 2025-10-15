Eleazar Gómez se abre en la fogata de La Granja VIP; quiere que conozcan su verdadera personalidad

Eleazar Gómez protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Granja VIP cuando en La Noche de la Verdad reveló los motivos que lo orillaron a aceptar participar en este reality a pesar de que no es uno de los concursantes favoritos para ganar: ¡entérate de todo aquí!

¿Qué dijo Eleazar Gómez en la hoguera de La Granja VIP?

El tema de Eleazar Gómez causó mucha incomodidad en La Noche de la Verdad de La Granja VIP desde un inicio, sobre todo porque Sergio Mayer Mori le dijo en su cara que jamás lo aceptaría como aliado por tramposo , algo que él aceptó con calma.

Al responder sobre por qué decidió entrar a La Granja VIP, Eleazar Gómez explicó que su único objetivo es mostrarse tal cual es más allá de las polémicas.

“La gente ha hablado muchas cosas de mí y ha pensado muchas cosas sin saber absolutamente nada de mí, he trabajado toda mi vida y sé que las personas pueden atravesar por situaciones difíciles”, explicó.

“Es importante para mí mostrarle a la gente el tipo de persona que realmente soy porque hay muchas personas que se lo siguen preguntando”, declaró Gómez.

Para el granjero, las situaciones del pasado no tendrían por qué definir a una persona y por ello pidió un alto al hate de forma calmada: “Es importante estar aquí y poder demostrar esto”, concluyó.

