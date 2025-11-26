Alfredo Adame prolonga uso de artillería pesada en la Asamblea de La Granja VIP: “Lo más prudente va a ser esperarme”

La Asamblea de esta noche ha comenzado a generar incertidumbre al interior de La Granja VIP, pero uno de los competidores que se muestra con mayor confianza es Alfredo Adame, el cual mandó un mensaje a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show para señalar que esta noche mostrará prudencia.

"No va a ser el momento": Adame esperará para dar los "golpes duros"

Alfredo Adame aprovechó las cámaras de la habitación principal de La Granja VIP durante sus labores de limpieza para mandar un mensaje de calma a sus fans de cara a la Asamblea de esta noche.

El 'Golden Boy' dijo que si bien tenía un mente "decirle sus verdades" a un par de candidatos, decidió que la mejor opción sería ser prudente y esperar "a ver cómo juegan los demás" para medir los próximos pasos de su estrategia.

Además, Adame dejó ver que está abierto a la posibilidad de ir en alianza con otro grupo y es que cabe recordar que Kim Shantal se le ha acercado recientemente con el fin de planear la nominación e hipotética salida de Sergio Mayer Mori y acordar que la mejor opción sería subirlo a la placa de nominados el próximo viernes para evitar que pase por el reto de salvación.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y Kim Shantal; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.