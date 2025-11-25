Kim Shantal y Alfredo Adame conspiran para definir nominación de Sergio Mayer Mori: “Tiene que entrar hasta el viernes”

El plan de sacar a Sergio Mayer Mori del reality show continúa su curso y prueba de ello es la breve e improvisada reunión que sostuvieron Kim Shantal y Alfredo Adame al interior de La Granja VIP con el fin de definir algunos detalles.

"Hay que cuidar que Lis y Fabiola no ganen la salvación": Kim busca poner a los tres en la tabla

La peona de esta semana aprovechó las labores de limpieza en La Granja VIP para acercarse al 'Golden Boy' y hacerle ver que la mejor forma para sacar al ex Capataz sería subirlo al cuadro de nominados hasta el viernes de esta semana con el fin de que evite una posible salvación el día anterior, propuesta con la que coincidió Adame, el cual añadió que espera que no voten por él en la Asamblea de mañana.

Y es que, continuó Shantal, si Sergio ganara el desafío de salvación, lo más probable es que sacara a Fabiola Campomanes de la placa de nominados de esta semana.

Además, anticiparon que Fabiola o Lis Vega, si esta última llegara a estar en peligro de salir, podrían sacar a Mayer Mori de tener la posibilidad; sin embargo, al menos lograrían que uno de ellos permanezca en el cuadro de nominados, por lo que coincidieron en que la mejor opción para la nominación de mañana sería la cubana.

Por otro lado, dijeron que deben cuidar que ninguna de ellas gane el reto de salvación, por lo que están considerando la opción de meter a "alguien fuerte a la tabla" y el nombre que salió a relucir fue el de 'El Patrón' Alberto del Río.

Alfredo Adame aprovechó para compartirle a Kim que estaría de acuerdo con su opción aunque piensa que existe la posibilidad de que votaran por él nuevamente; sin embargo, también dijo que si los aliados de Shantal no votan por él, "no les va a alcanzar".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al peón elegido por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Fabiola Campomanes y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

