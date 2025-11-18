inklusion logo Sitio accesible
Alfredo Adame manda mensaje de tranquilidad en La Granja VIP: “Con tantita pimienta empiezan a estornudar” (VIDEO)

El polémico peón se valió de las cámaras del establo para señalar que su estrategia está saliendo tal y como lo desea

La Granja VIP 24/7
Luego de su asignación como segundo al mando de la nueva Capataz de La Granja VIP, Alfredo Adame aprovechó las cámaras del establo para mandar un mensaje de tranquilidad a sus fans y señalar que su estrategia al interior del reality show está saliendo tal y como lo desea.

La Granja VIP
Alfredo Adame
