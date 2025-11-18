Kim Shantal SE ENOJA CON EL TÍO PEPE y desafía su autoridad. “No lo voy a hacer”
Kim Shantal se enojó con El Mayoral porque no quiere encargarse de las vacas, aunque él se lo pidió en varias ocasiones. Ella dice que lo hará cuando sea peón.
Esta mañana de martes, el Tío Pepe propuso que Kim Shantal se hiciera cargo de las vacas esta semana. Sin embargo, ella expresó en varias ocasiones que no quiere hacerlo. Aunque El Mayoral intentó hablar con Kim, su molestia no disminuyó. “El chiste es pasarla mal, ¿o cómo?”, dijo ella.
Galerías y Notas Azteca UNO