Kim Shantal SE ENOJA CON EL TÍO PEPE y desafía su autoridad. “No lo voy a hacer”

Esta mañana de martes, el Tío Pepe propuso que Kim Shantal se hiciera cargo de las vacas esta semana. Sin embargo, ella expresó en varias ocasiones que no quiere hacerlo. Aunque El Mayoral intentó hablar con Kim, su molestia no disminuyó. “El chiste es pasarla mal, ¿o cómo?”, dijo ella.