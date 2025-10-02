Frases que definen a cada uno de los 8 primeros concursantes de La Granja VIP: ¡puro poder!

Los 8 primeros concursantes de La Granja VIP llegan a este alucinante reality show de TV Azteca con una “frase de poder” que los definirá a lo largo de la competencia: ¡todos, desde Alfredo Adame hasta Kike Mayagoitia, sacaron su lado animal con sólo unas breves palabras! Conoce cómo se definen.

¿Qué frase representa a cada uno de los 8 primeros concursantes de La Granja VIP?

Hace unas horas, La Granja VIP publicó un video en su cuenta de Instagram que de inmediato reavivó el cacareo entre los internautas porque en él los primeros 8 granjeros confirmados para este reto extremo se definieron con una frase de poder para demostrar que domarlos con trabajo duro o intrigas no será fácil.

Estas fueron cada una de las 8 frases que dijeron las celebridades confirmadas para La Granja VIP: ¡cada una sacó su lado animal de una forma diferente, pues hubo de “rugidos” a palabras elegantes pero duras!

ALFREDO ADAME: “Yo no me dejo de nadie”.

JAWY MÉNDEZ: “Con los míos soy leal hasta la muerte, pero si me traicionan ¡saco mi lado animal!”

KIM SHANTAL: “Digan lo que digan aquí estoy, más fuerte y sin ganas de quedarme callada”.

SANDRA ITZEL: “Mi lado animal no ruge, ¡resiste!, y eso es más difícil de vencer”.

“EL PATRÓN” ALBERTO DEL RÍO: “No vine a hablar, ¡vine a rugir!, porque cuando saco mi lado animal hasta el ring tiembla”.

CÉSAR DOROTEO: “Saco mi lado animal pero con elegancia, porque hasta la fiera sabe posar”.

MANOLA DÍEZ: “No necesito decir mucho: ya mi presencia incomoda a quien no puede conmigo”.

KIKE MAYAGOITIA: “De donde vengo no nos sabemos rajar”.

¿Qué tal? Con estos factos, es difícil que la competencia en La Granja VIP vaya a estar aburrida... ¡todo lo contrario, el chisme potente estará a la orden del día a cada momento!

Mantente atento a las redes sociales de TV Azteca y La Granja VIP porque las sorpresas están lejos de terminar: ¡todavía faltan 8 celebridades por confirmar y muchos detalles por revelarte!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con 16 celebridades dispuestas a sacar su lado animal con trabajo duro de campo y competencias extremas está lista para estrenarse el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+ porque cada día de la semana habrá una actividad diferente!