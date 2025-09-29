Quién es Kike Mayagoitia, la octava celebridad de La Granja VIP que promete energía y frescura

Enrique Ramírez Mayagoitia, mejor conocido en la farándula como Kike Mayagoitia , se convirtió en la octava celebridad confirmada para La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que promete convertirse en todo un bombazo gracias a su concepto único en el entretenimiento: ¿pero quién es nuestro nuevo granjero y cuál es su trayectoria?

¿Quién es Kike Mayagoitia, la octava celebridad de La Granja VIP?

Como si integrar a Alfredo Adame, Jawy Méndez y Alberto del Río “El Patrón” no fuera suficiente, La Granja VIP encendió los ánimos al confirmar que Kike Mayagoitia se unirá al granero más singular de la televisión mexicana: con este anuncio, no cabe duda de que la energía y la frescura en el reality están confirmados.

Nacido en Tampico, Tamaulipas, un 21 de febrero de 1986, Enrique Ramírez Mayagoitia se graduó como ingeniero mecánico administrador pero muy pronto hizo a un lado esta carrera para cumplir dos metas muy importantes: el fisicoculturismo y destacar en el mundo del entretenimiento, algo que logró en poco tiempo gracias a su disciplina y carisma.

En el mundo del fitness, Kike Mayagoitia representó a México en el concurso Mr. World edición 2012-2013 en Inglaterra, así como Musclemania; de hecho, aún es un fanático del gimnasio a pesar de que en la actualidad se mantiene enfocado en su trabajo en TV Azteca, empresa en la que se consolidó como una figura reconocida de la farándula.

Como conductor de televisión, Kike Mayagoitia inició su carrera en Monterrey, Nuevo León, cuando se integró en el 2011 al elenco del programa Dímelo cada mañana: este proyecto, claro, fue sólo el inicio de una brillante carrera en la pantalla chica en donde siempre destacó por su intensa conexión con el público.

Hablando del plano personal, Kike Mayagoitia está casado con Cynthia de la Vega y es padre de dos niños: ¡además de su popularidad en la televisión, el presentador disfruta mucho de sus momentos en familia y eso puede verse en todas las fotos que comparte en su Instagram!

Desde el 2023, Kike Mayagoitia se desempeña en el programa Venga la Alegría, show en donde se esfuerza al máximo por contagiar su energía y su frescura, cualidades que podrían verse reflejadas en La Granja VIP, el reality show donde lo veremos como nunca antes.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, la experiencia más desafiante de la carrera de Kike Mayagoitia, se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO.

