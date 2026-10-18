Azalia EXPLOTA contra Pablo Montero y afirma que es el Granjero con menos credibilidad de La Granja VIP

Azalia Ojeda y Mónica Escobedo tuvieron una charla profunda en la bodega. El tema de conversación recayó sobre la comediante, quien perdió varios aliados tras el viernes de La Traición. En un momento de la conversación surgió el nombre de Pablo Montero y “La Negra” rápidamente apuntó en contra de él. Afirmó que es el Granjero menos creíble de La Granja VIP, entre otras más críticas.