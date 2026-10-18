¿Qué pasará con Kevyn “Bicolor” y La Bebeshita fuera de La Granja VIP? Estos Granjeros ponen en duda el romance

La Bebeshita quiso saber si su relación con Kevyn podría funcionar fuera de La Granja VIP, por lo que se acercó a Pimpinela, Azalia y “El Mono” Osuna para conocer su opinión. Sin embargo, ninguno de los tres se mostró convencido de que el romance prospere una vez que termine el reality. Entre las razones que señalaron están sus diferentes estilos de vida, gustos y prioridades, factores que podrían complicar una relación fuera del aislamiento. Aunque dentro de la granja han compartido momentos cercanos, sus compañeros consideran que la convivencia en el exterior será una prueba muy distinta para ambos.