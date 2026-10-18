Fernando Lozada UNE a toda La Granja VIP con una dinámica inesperada y su novia es protagonista (VIDEO)
El creador de contenido reunió a la mayoría de Granjeros para cantar las mañanitas a Itzel García, su novia, quien cumple años hoy
Fernando Lozada hizo lo imposible: reunió a todos los Granjeros de La Granja VIP pese a las diferencias. Resulta que el creador de contenido organizó una pequeña dinámica fuera del edificio principal que consistía cantar las mañanitas a Itzel García, su novia. Los participantes prepararon un “pastel” para celebrar su cumpleaños número 27 y Fer le dedicó unas emotivas palabras.