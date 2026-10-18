¿Fernando Lozada se acerca al Equipo Disfuncional? Esto le pidió a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

Fernando Lozada podría estar acercándose al equipo disfuncional de La Granja VIP. Durante una conversación con Kevyn, Fer le agradeció por incluirlo en la creación de la canción y reconoció que disfruta participar en este tipo de actividades, aunque considera que no es tan creativo. Además, le hizo una petición particular: “Cuando hagan eso, llámenme”, pues explicó que estas dinámicas le permiten distraerse y despejar la mente. Aunque esto no confirma que quiera integrarse a la alianza, sí podría ser una señal de que busca convivir más con sus integrantes. ¿Cambiará su estrategia?