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Azalia Ojeda acepta los comentarios de Julio Camejo al ser nominada en La Asamblea; una reacción muy calmada para la Granjera en La Granja VIP

Ciertos Granjeros en La Asamblea de la semana 7 de La Granja VIP tuvieron nominaciones calmadas, una de ellas fue la de Julio Camejo a Azalia Ojeda

Hubo varias nominaciones que se destacaron por ser muy calmadas, a diferencia de otros encuentros donde dejaron fuertes comentarios, pero Azalia Ojeda sorprendió a todos al aceptar la replica que le dejó Julio Camejo, característica que antes no se había visto. Revive algunas de las nominaciones que se hicieron en La Granja VIP.

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