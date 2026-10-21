Azalia Ojeda acepta los comentarios de Julio Camejo al ser nominada en La Asamblea; una reacción muy calmada para la Granjera en La Granja VIP
Ciertos Granjeros en La Asamblea de la semana 7 de La Granja VIP tuvieron nominaciones calmadas, una de ellas fue la de Julio Camejo a Azalia Ojeda
Hubo varias nominaciones que se destacaron por ser muy calmadas, a diferencia de otros encuentros donde dejaron fuertes comentarios, pero Azalia Ojeda sorprendió a todos al aceptar la replica que le dejó Julio Camejo, característica que antes no se había visto. Revive algunas de las nominaciones que se hicieron en La Granja VIP.