La Granja VIP: Hoy, 21 de octubre se sumaron varios a la Tabla de Nominados en La Asamblea, posicionando a 5 Granjeros
¡Cambios de último minuto que movieron toda la jugada en La Asamblea! Así fueron las nominaciones en La Granja VIP, poniendo en riesgo a varios Granjeros
En un inicio La Asamblea de hoy, 21 de octubre se realizó con normalidad, haciendo que uno de los Granjeros fuera enviado a la Tabla de Nominados junto a Manelyk y Fernando Lozada, pero todo dio un cambio cuando se dio a conocer que cada uno de los elementos iba a votar, haciendo que los números cambiaran en contra de una Granjera. Pero no termina ahí, ya que después se daría a conocer que Fernando Lozada tendría el Huevo Dorado de La Granja VIP, una oportunidad que no iba a desaprovechar el “Llanero solitario”.
¿Te perdiste del chisme? Tranqui, te dejamos el programa completo para que revivas las nominaciones, las replicas y los chismes que ocurrieron entre ellos.