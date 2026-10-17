Azalia Ojeda no se quedó callada y exhibió el cochinero que dejaron con los cerdos en La Granja VIP

Azalia expresó su molestia en La Granja VIP luego de encontrar sucio el espacio donde se encuentran los cerdos. La participante le contó a Natalia que habían dejado palas con excremento y que, tras el llamado de Pimpinela al entrevistadero, los demás no se habrían encargado de terminar la limpieza. En su queja, Azalia señaló que Ivonne tampoco salió a ayudar y mencionó a Rafa entre quienes no participaron. La situación provocó su inconformidad, pues consideró que el área había quedado hecha una porquería. Así, las tareas de la granja volvieron a generar comentarios entre los participantes del reality.