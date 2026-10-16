La Granja VIP: Hoy, 16 de octubre, fue el Viernes de Traición, un Granjero se SALVÓ pero otro ENTRÓ a la Tabla de Nominados

Azalia Ojeda al ganar el Juego de Salvación de la noche anterior, además de salir de la Tabla de Nominaciones, obtuvo el poder de salvar a uno de los Granjeros que estaban en riesgo de eliminación, por lo que escuchó sus argumentos para después tomar la decisión final; pero todo dio un giro inesperado cuando llego “Copetes”, ya que el papelito que sacará iba a escoger el tipo de Traición que se iba a experimentar.

Otro punto importante que se vivió, fue la nominación de Pimpinela Escarlata al incumplir con las normas de La Granja VIP ante sus acciones.

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