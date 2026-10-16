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La Granja VIP: Hoy, 16 de octubre, fue el Viernes de Traición, un Granjero se SALVÓ pero otro ENTRÓ a la Tabla de Nominados

Hoy fue el Viernes de Traición en La Granja VIP, donde Azalia Ojeda pudo salvar a uno de los Granjeros de la Tabla de Nominados, pero será traicionado

Azalia Ojeda al ganar el Juego de Salvación de la noche anterior, además de salir de la Tabla de Nominaciones, obtuvo el poder de salvar a uno de los Granjeros que estaban en riesgo de eliminación, por lo que escuchó sus argumentos para después tomar la decisión final; pero todo dio un giro inesperado cuando llego “Copetes”, ya que el papelito que sacará iba a escoger el tipo de Traición que se iba a experimentar.
Otro punto importante que se vivió, fue la nominación de Pimpinela Escarlata al incumplir con las normas de La Granja VIP ante sus acciones.
¿Te perdiste de algo? No temas, te dejamos el programa completo para que revivas cada instante.

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