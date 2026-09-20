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La Granja VIP 24/7
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Azalia queda DEVASTADA al ver toda la comida desperdiciada en La Granja VIP (VIDEO)

“La Negra” no pudo contener las lágrimas al notar toda la comida que se echó a perder durante la semana y culpó a los granjeros de no valorar lo que tienen

Azalia Ojeda, junto a Natalia Alcocer, se encargaron de limpiar el refrigerador por la mañana. Dentro de él, había mucha comida echándose a perder, por lo que ambas granjeras reunieron los desechos en un bote de basura. “La Negra” no pudo contener la tristeza debido a la gran cantidad de comida que tuvieron que tirar, remarcando que fuera de la granja hay mucha gente que no tiene para comer.

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