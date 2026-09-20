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Mi mamá me anda ofreciendo | Acércate a Rocío Al Límite Programa 19 septiembre 2026

Yadira acusa a su mamá de ofrecerla con un hombre 16 años mayor que ella y no deja que tenga amigas ni pretendientes.

Yadira nunca ha tenido novios, pues cada que tiene un pretendiente su mamá los corre o los espanta. Paulina es mamá de Yadira, ella confiesa que el papá de su hija la dejo porque argumentando que ya no la quería y que tenía otra persona; sin embargo, Yadira comenta que ella se enteró de que su papá falleció en un accidente. Paulina también reveló que su expareja abuso de su hija, pero no lo denuncio.

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