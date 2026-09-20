¡Se viene el caos! Azalia revela cómo gobernará La Granja VIP si consigue ser Capataz

Azalia Ojeda tuvo una conversación con Manelyk González donde mostró estar muy indignada con el trabajo de ciertos granjeros dentro de la granja. “La Negra” explicó que la cocina es un desastre y que muchos participantes se desligan de las tareas. En este contexto, mostró su deseo de ser Capataz para poner mano dura dentro de La Granja VIP.