“Nosotras sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo”: Manelyk lanza poderoso mensaje a las mujeres posterior a la crítica de Mónica

Frente a Mónica, Manelyk habló sobre las críticas al cuerpo de las mujeres y aseguró que no deberían preocuparse por tener celulitis ni por lo que otras personas puedan decir de su apariencia. La participante consideró que esos comentarios son poco importantes y señaló que cada mujer sabe cómo cuidar su cuerpo. También explicó que, por ahora, no piensa someterse a una dieta dentro de La Granja VIP, pues la experiencia ya resulta suficientemente estresante como para preocuparse constantemente por la comida.

Sin embargo, dijo que comenzará a hacer ejercicio para sentirse bien consigo misma. Manelyk insistió en que, si alguien quiere cambiar algo de su cuerpo, debe hacerlo por sí misma y no por las opiniones de los demás.